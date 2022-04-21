ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Anthony Clemmons ile yollarını ayırdı. Türk Telekom ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Türk Telekom, tecrübeli basketbolcuyu geçtiğimiz Kasım ayında kadrosuna katmıştı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Anthony Clemmons ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. En kısa sürede tekrar buluşmak dileğiyle."



