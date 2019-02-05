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Türk teknik direktör Cem Karaca, Yunanistan yolcusu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cem Karaca, Yunanistan 2'nci Lig ekiplerinden Aiginiakos'un teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.

05 Şubat 2019, Salı 21:14
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Türk teknik direktör Cem Karaca, Yunanistan yolcusu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cem Karaca, Yunanistan 2'nci Lig ekiplerinden Aiginiakos'un teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. 

Yunan ekibiyle görüşmelere başlayan ve pazartesi günü akşam saatlerinde Yunanistan'a giden Karaca, Aiginiakos kulübü başkanı Fotis Tsougaris ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Türk teknik adamın Yunanistan ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Cem Karaca, son olarak Erhan Albayrak ile birlikte Almanya'nın Duisburg şehrinde 5'inci Lig'de mücadele eden Türk kulübü FSV Duisburg'u çalıştırmıştı.

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