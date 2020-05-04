Süper Lig'in 11. haftasından itibaren Göztepe Teknik Sorumluluğu görevini üstlenen Ersan Parlatan, Kovid-19 salgını mağduru oldu. Lige verilen ara nedeniyle İzmir'de dört hafta tek başına tesislerde kalan ve ardından da kulübünden izinli Berlin'e ailesinin yanına gelen Ersan Parlatan, şimdi Türkiye'ye gidemiyor.

Başarılı teknik adam Parlatan, “Takım pazartesi çalışmalara başlayacaktı. Ben ise burada çaresiz kaldım. Türkiye'ye gidemiyorum” dedi. Berlin'de her saat internetten uçak baktığını belirten Parlatan “Liglerin ne zaman başlayacağını bilmiyorum. Ama antrenmanlar başladı. Takımın yanında olmak istiyorum. Ancak koronavirüs nedeniyle uçuşlar durdu. Uçaklar kalkmıyor. Kara yoluyla da gidemiyorum çünkü sınırlar kapalı. Bilgisayarın başında uçak arıyorum. Başkonsoloslukla görüştüm. Almanya Dışişleri Bakanlığı ile sürekli temastayım. Onlar da bilmiyor kısıtlamaların ne zaman son bulacağını” dedi.

(Spor Arena)