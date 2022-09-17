Fenerbahçe , Trabzonspor , Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor ’un aldığı başarılı sonuçlar sonrası Türkiye, bu hafta topladığı 1400 puanla, Yunanistan’ı geçerek, UEFA ülkeler klasmanında 19. sıraya yükseldi.

Bu haftanın Belçika ile birlikte en başarılı ülkesi olan Türkiye, toplam puanını 25.100’e çıkarırken hemen üstündeki Hırvatistan (25.150) ve Danimarka (25.225) ile farkı da oldukça kapattı. Özellikle Hırvatistan’ın tek takımla Avrupa’da olması bizi 18. sıra adına oldukça güçlendiren faktörlerden biri. Üst sıralara çıkma yolundaki bir başka avantajımız da takımı olmayan Rusya’nın sıralamada sürekli aşağı inmesi.

EN CİDDİ RAKİPLERİMİZ DANİMARKA VE UKRAYNA

Avrupa kupalarında bu sezon şu ana kadar 4.800 puan toplayan Türkiye, en çok puan toplayan 7. ülke. Avrupa’daki 4 takımımızın puanları özellikle önümüzdeki sezon için kritik. Türkiye sezonu 15. tamamlarsa 2024-25 sezonunda Avrupa kupalarına 5 takımla katılma hakkını elde edecek. Sadece Danimarka’yı geçip 17. olursak 4 kulüple Avrupa’da yer alacağız. İlk 15 şansı giderek artan Türkiye’nin en önemli rakipleri 3’er takımla turnuvalarda yer alan Danimarka ve Ukrayna. (Hürriyet)