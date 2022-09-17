Türk takımlarının UEFA sıralaması artabilir! Farkı kapattık

Avrupa kupalarında haftayı 3 galibiyet ve 1 galibiyetle tamamlarken ülke puanı hanesine 1.400 puan yazdırdık. Geçen hafta olduğu gibi yine yükselip 25.100 puan ile 19. sıraya oturan Türkiye, Yunanistan'ı (24.725) sollarken Hırvatistan ile farkı 0.050'ye, Danimarka ile de 0.125'e kadar düşürdü.

UEFA'ya üye 55 ülke içerisinde Türkiye, topladığı 4.800 ile sezonun en iyi 7. ülkesi olmayı başardı. İlk sırada İngiltere (5.000) yer aldı. Almanya (4.750), İtalya (4.500), Hollanda (4.500) ve Norveç'i (4.500) ise ardımızda bıraktık.

Başakşehir, 8 Avrupa maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 1800 puanla ülke katsayısına en fazla katkı yapan takım oldu. Fenerbahçe 1400, Sivasspor 600, Trabzonspor ise 500 puan topladı. (Sabah)