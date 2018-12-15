Türk takımları Avrupa'da büyük hüsran yaşattı

UEFA Avrupa Ligi elemeleri hariç, çıktıkları 26 maçta sadece 5 galibiyet alan temsilcilerimiz, 26 gol atarken, kalelerinde 42 gol gördü.

15 Aralık 2018, Cumartesi 08:33
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Türk takımları Avrupa'da büyük hüsran yaşattı

Bu sezon beş takımla çıktığımız Avrupa macerasında sadece iki ekibimiz kaldı. UEFA Avrupa Ligi elemeleri hariç oynadığımız 26 maçta sadece 5 kez kazanan temsilcilerimiz, performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı. Galibiyetlerin tamamı Süper Lig'in en yüksek bütçeli ekipleri olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan geldi. Avrupa Ligi'ndeki Kartal ve Kanarya 2'şer, Devler Ligi'ndeki G.Saray ise 1 kez kazanabildi. Akhisar ise 6 maçlık seriyi bir beraberlik ve 1 puanla tamamladı.

BAŞAKŞEHİR ERKEN GİTTİ!

YENILEN 42 gole karşılık, atılan 26 gol başarısızlığın bir başka göstergesi oldu. Dört takımımız 26 maçın 11'inde golle buluşamadı. Fenerbahçe ve Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, gruplarında kadro değeri ile zirvede yer alırken, liderliği hiç göremedi. Bu arada Başakşehir da, UEFA Avrupa Ligi 3. Turu'nda Burnley'e 0-0 ve 1-0'lık sonuçlarla elendi. Sarı-lacivertliler ise Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica karşısında 1-0 ve 1-1'lik sonuçlar alıp Kupa 1'e veda etmişti.

Kaynak: Sabah

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