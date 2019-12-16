Türk sporunda yeni bir sayfa açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Antrenör Eğitimi Yönetmeliği ile Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla gerçekleştirilen hummalı çalışmaların sonucunda yürürlüğe giren yönetmelikler birçok sporcuyu, federasyonları, kulüpleri yakından ilgilendiriyor. Bakan Kasapoğlu, yeni yönetmeliğin spor camiası tarafından sevinçle karşılanacağını söyledi. Antrenör Eğitimi Yönetmeliği ile Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği ilgili yapılan bazı değişiklikler şöyle...

Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği...

■ Tüm federasyonlar için ilk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde “Sağlık Raporu” şartı kaldırılarak beyan imkanı getirildi.

■ Kurallar her federasyon için geçerli iken yeni yönetmelikte birlikte her federasyona özelliğine göre lisans, vize ve transfer kuralı belirleme imkanı getirildi.

■ Sporculara her spor dalında ayrı kulüpte lisans alma imkanı getirilen yönetmeliğe göre, Kulüpte ilgili spor dalının kapanması halinde başka bir kulüpte lisans alma imkanı da getirildi.

■ Sporculara e-Devlet üzerinden lisans alma imkanı sağlanıyor. Sporcu lisans işlem ve kayıtlarının Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yürütülme zorunluluğu getirilerek istatistiklerin kesin ve sağlıklı alınması ve arşivlenme imkanına kavuşuldu.

Antrenör Eğitimi Yönetmeliği...

■ Antrenör eğitim programı, teorik derslerin yer aldığı temel eğitim ile spor dallarının özelliğine göre uygulamalı eğitim olarak iki aşamalı yapılacak.

■ Uygulama eğitimi ilişkin düzenlemeler spor federasyonları ile Bakanlığımız işbirliğinde hazırlanacak ilgili spor dalı federasyonlarının antrenör eğitim talimatlarında belirtilecek.

■ Spor liselerinden mezun olanlara ve ders müfredatlarının antrenör eğitim programı temel eğitim müfredatına uygun olması halinde ise diğer ortaöğretim mezunlarına 1. kademe yardımcı antrenör belgesi verilmesi imkanı getirildi.

■ Üniversitelerin spor bilimlerinde lisans eğitimi veren yüksekokul veya fakülte lisans mezunu olup bu alanda öğretim üyesi kadrosunda görev alarak bir spor dalında uygulamalı eğitimi dersini verdiğini belgeleyenlere ve yönetmeliğin diğer şartları sağlaması halinde yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenörlük belgesi alma hakkı verildi.