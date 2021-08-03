Türk sporcuların Tokyo Olimpiyat Oyunları 11. gün karnesi

Japonya’nın başkenti Tokyo’da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda bugün atletizm, boks, cimnastik ve yelkende Türk sporcular mücadele etti. Artistik cimnastikte milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar finalinde 15.633 puan aldı ve 3. olarak bronz madalya elde etti. Ferhat’ın bu başarısı Türk cimnastik tarihinin de olimpiyatlardaki ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.

Milli atletlerden Necati Er üç adım atlamada finale kaldı. Necati, 17.13 metrelik atlayışıyla bu sezonki en iyi derecesini ulaştı ve adını finale yazdırdı. Milli sporcu, 1948 Londra’da üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp’ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet oldu.

Kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz, 62.31 metreyle kendi adına sezonun en iyi derecesini yaparak finaldeki 12 atletin arasına ismini yazdırdı.

Erkekler 200 metrede ise sabah seansında elemeleri geçen Ramil Guliyev, yarı finalde istediği dereceyi elde edemedi ve elendi.

Yasmani Copello Escobar ise erkekler 400 metre engellide final koştu. Milli atlet 47.81’lik derecesiyle olimpiyat 6’ıncısı oldu.

Ersu Şaşma ise sırıkla atlama finalinde yarıştı ve 10. sırada kaldı.

Boksta 60 kiloda Esra Yıldız, Fin Mira Potkonen’e çeyrek finalde elendi.

Yelkende ise finn sınıfında Alican Kaynar, madalya yarışına çıktı ve olimpiyatı 8. sırada tamamladı. 470 sınıfında erkeklerde Ateş-Deniz Çınar kardeşler genel sıralamada 9. olarak yarın yapılacak madalya müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Kadınlarda 470 sınıfında ise Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan çifti ile 17. olarak olimpiyat oyunlarındaki yarışlarını tamamladı.

AA