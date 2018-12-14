Türk spor kulübü 'EC BOXİNG' dövüşçüleri tarih yazacak

Kulüp antrenörü Bülent Başer yönetimindeki boksörler Hamburg'da medyanın önüne çıktı. Dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiği sporculardan Karo Murat ve Sven Fronling dünya şampiyonluğu için yumruk sallayacak. Sebastion Formella ise, WBO Global kemeri için mücadele verecek. Yine EC BOXİNG sporcusu Christian Hammer, Almanların yenilgisiz boksörü Michael Wallisch'e karşı Avrupa Şampiyonluk maçı yapacak. Almanların Olimpiyat boksörü Erik Pfeiffer de yükselme maçı yapacak. Almanya'nın gündemine oturan bu önemli galayı düzenleyen EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Alman sanat camiasının da yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Galamıza olan ilgi çok büyük. Özellikle sanat camiasından çok sayıda ünlü o gece maçlarımızı izlemek için salonda olacak. Almanya'nın star aşçıları Michael Wollenberg ve Karlheinz Hauser'in özel yemekleri eşliğinde muhteşem bir boks ziyafeti sunacağız" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Tüm kemerleri toplayacağız"

Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, "Sporcularıma olan güvenim tam. Hiçbir sakatlık yaşamadan antrenman ve kamp dönemini geride bıraktık ve maç gününü beklemeye koyulduk. Gecede dünya şampiyonluğu başta olmak üzere Avrupa şampiyonluğu ve çeşitli şampiyonluklar için mücadele vereceğiz. Tüm Almanya ve dünyanın gözü bizim üzerimizde olacak. EC BOXİNG olarak hem Türk boksörlere imkan sunuyor hem de dünya boksunun nabzını tutmaya devam ediyoruz" dedi.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, Türk profesyonel boksunun dünyada çok saygın bir yere ulaştığını belirterek, "Gerek kulüp gerekse teknik eleman olmak üzere dünya boksunda büyük bir yere sahibiz. EC BOXİNG olarak yaptığımız organizasyonlarla dünyanın en iyi boksörlerini ringe çıkarıyoruz. Özellikle Almanya'da bu ülkenin en iyi boksörlerini kulübümüz bünyesi altında toplayarak, onlara imkanlar sunuyor ve önlerini açıyoruz. Bunların yanı sıra Avrupa Şampiyonumuz Ali Eren Demirezen, Almanya Şampiyonumuz Hüseyin Cinkara ve yine Avrupa Şampiyonumuz Fatih Keleş gibi Türk boksörlerine de imkanlar vererek dünyanın zirvesine taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vedat Alyaz, 15 Aralık Cumartesi akşamı Hamburg'daki bu önemli galaya gurbetçi seyircilerin gelerek destek vermelerini de istedi.