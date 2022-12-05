Türk satrancının en büyüğü Mustafa Yılmaz

Antalya’da düzenlenen 2022 Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi. Toplamda 225 bin TL ödülün dağıtıldığı turnuvada GM Mustafa Yılmaz şampiyon oldu. Büyük ustaların zorlu mücadelesine sahne olan Şampiyonada GM Mert Yılmazyerli ikinci, FM (FIDE Ustası) Hüseyin Can Ağdelen ise üçüncü oldu.

GÜRİŞ Holding sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonada FM Alparslan Işık dördüncü, CM Efe Metehan Yavuz beşinci, FM Eray Kılıç altıncı, IM (Uluslararası Usta) Ege Köksal yedinci, FM Okan Özsakallıoğlu sekizinci, CM (Usta Adayı) Şiar Yaran dokuzuncu ve WFM (Kadın FIDE Ustası) Yulia Gökbulut ise onuncu oldu