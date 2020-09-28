Türk menajerden ses getiren transfer! İlk İsrailli futbolcu!

Anlaşmanın üzerinden henüz 2 hafta geçmesine rağmen BAE’nin en büyük ve önemli takımlarından Al Nasr, Çin ekibi Guangzhou’nun formasını giyen İsrailli Dia Saba’yı kadrosuna kattı. Arap yarımadasında heyecanla karşılanan bu transferin arkasındaysa Türk menajer Mert Lör vardı.

BAE’de yaşayan Lör "Gerçekten bu transfer burada çoşkuyla karşılandı. Birçok nedenden dolayı çok zorlu bir transfer ve çok zorlu bir süreçti. Bir ilki başardığımız için mutluyuz. Umarım iki taraf, iki ülke için de hayırlı olur." aciklamasinda bulundu.

27 yasindaki Dia Saba 3 milyon euro bonservis bedeliyle BAE’ye transfer oldu.