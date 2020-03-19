‘Türk insanını çok sevdim’

54 yaşındaki eski futbolcu, “Beşiktaş’ta oynarken Bosna savaşı devam ediyordu ama hiçbir Türk’ün bana karşı olumsuz bir hareketi olmadı. Sonuçta ben bu güzel ülkeye futbol oynamak, ekmek kazanmak ve insanları keyiflendirmek için gelmiştim. İnsanları çok sevdim, onlar da beni sevdi sanırım. Ayrılmamın başka bir sebebi vardı. Türkiye’yi çok sevdiğim için sıkça gelirim. Beşiktaş’ta sadece güzel anılarım oldu. Bu nedenle Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum” dedi.