Türk hokeyinde gençlerden bronz

İsviçre'de düzenlenen Avrupa Salon Hokey Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Kadın Takımı, üçüncü oldu. Luzern kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, üçüncülük maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Rakibini 2-1 yenen miller, Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Yarı finalde Türkiye'yi yenen Avusturya ise finalde Çekya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Türk hokeyi olarak son yıllarda yaptığımız atılım ile Avrupa'da kendi hokey ekolünü oluşturan ülke olarak görülüyoruz" ifadelerini kullandı.