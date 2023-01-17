Türk hokeyinde gençlerden bronz
İsviçre'de düzenlenen Avrupa Salon Hokey Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Kadın Takımı, üçüncü oldu. Luzern kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, üçüncülük maçında Ukrayna ile karşılaştı. Rakibini 2-1 yenen miller, Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Yarı finalde Türkiye'yi yenen Avusturya ise finalde Çekya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Türk hokeyi olarak son yıllarda yaptığımız atılım ile Avrupa'da kendi hokey ekolünü oluşturan ülke olarak görülüyoruz" ifadelerini kullandı.
İsviçre'de düzenlenen Avrupa Salon Hokey Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Kadın Takımı, üçüncü oldu. Luzern kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, üçüncülük maçında Ukrayna ile karşılaştı.
Rakibini 2-1 yenen miller, Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Yarı finalde Türkiye'yi yenen Avusturya ise finalde Çekya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Türk hokeyi olarak son yıllarda yaptığımız atılım ile Avrupa'da kendi hokey ekolünü oluşturan ülke olarak görülüyoruz" ifadelerini kullandı.