Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında sahasında Çekya ekibi VK Dukla Liberec’i 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Türk Hava Yolları’nın Kanadalı pasör çaprazı Kiera Van Ryk seçildi.

Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında 19 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Rusya’nın Dinamo Moskova takımına konuk olacak.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Mykhaylo Medvic (Ukrayna), Roy Bensimon (İsrail)

TÜRK HAVA YOLLARI: Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Dixon, Carlini, Berin (L) (Polen, Mehtap, İrem)

VK DUKLA LIBEREC: Skrypak, Kojdova, Kohoutova, Kvapilova, Nova, Necasova, Kolarova (L) (Blazkova, Sotkovska, Sulcova, Bartosova)

SETLER: 25-18, 25-15, 25-22

SÜRE: 72 dakika (22′, 24′, 26′)