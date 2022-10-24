Türk Hava Yolları ve Ampute Milli Takımı Şampiyonluğu Kutladı

Bayrak taşıyıcı, Türk Hava Yolları Genel Yönetim binasında düzenlenen törende 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola’yı Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan (2) ve Serkan Dereli’nin golleriyle 4-1 yenerek ülkemize bu gururu yaşatan ay yıldızlı sporcularımıza ve teknik heyete aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200.000 mil hediye etti.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr Ahmet Bolat, ‘’Dünya şampiyonu unvanıyla bayrağımızı zirvede dalgalandıran Ampute Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Türk Hava Yolları olarak dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz. #BizimÇocuklar ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için Miles & Smiles Elite kart düzenleyecek ve kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 Bin hediye mil yükleyeceğiz. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye’nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ise ‘’Son dünya şampiyonu Angola’nın elinden; ‘sizden daha çok çalıştık ve sizden daha çok hak ediyoruz’ diye kupayı aldık. Sportif anlamda da ‘dünyada ampute futbol , Türkiye’den sorulur’ sloganı ile çıktığımız yolda zirvedeyiz ve huzurluyuz. 2026 Dünya Kupası öncesi 2024 Avrupa Şampiyonası var. Buralarda hizmet etmek, zirvede kalmak istiyoruz. Önce Avrupa sonra dünya şampiyonasına, bu saatten sonra kupaya olağanüstü bir durum olmadıkça talibiz. 2026’da aynı senaryo ile dünya kupasını üst üste 2 defa alıp, sonrasında 2030’da da Allah nasip ederse 3 olursa artık net bir başarı olur’’ ifadelerini kullandı.

2003 yılında kurulan Ampute Milli takımımız, kurulduğu günden bu yana bayrağımızı Dünya’da dalgalandırmaya ve ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olan Ay yıldızlılar, son olarak 2022 yılında İstanbul’da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası’nda birinciliği elde ederek dünya şampiyonu oldu.



