Türk Hava Yolları-VakıfBank maç sonucu: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.

01 Şubat 2020, Cumartesi 00:24 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları-VakıfBank maç sonucu: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Ayata, Metin Korkut

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Aelbrecht, Nursevil Gökbudak, Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova (Berin Yıldırım, Büşra Kılıçlı, Buijs, Özge Kinasts, Ada Germen, Yasemin Özel)

VakıfBank: Gabi, Melis Gürkaynak, Isabelle Haak, Hackley, Zehra Güneş, Cansu Özbay (Gizem Güner, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Kübra Çalışkan)

Setler: 22-25, 19-25, 20-25

Süre: 79 dakika (28, 24, 27)

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