Türk Hava Yolları sahasında PTT’yi yendi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 22. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında PTT’yi 3-1 yendi.

13 Mart 2020, Cuma 16:39 Son Güncelleme:
- A +
Türk Hava Yolları sahasında PTT’yi yendi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 22. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında PTT’yi 3-1 yendi.

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Türk Hava Yolları: 3 - PTT: 1

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kırdar Kınasts, Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova (Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Aydınlar, Aelbrecht, Büşra Kılıçlı)

 PTT: Gergena Dimitrova, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Seda Tokatlıoğlu, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Ezgi Dağdelenler)

     Setler: 25-22, 25-19, 22-25, 25-17

     Süre: 112 dakika (29, 27, 32, 24)



YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...