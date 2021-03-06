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Türk Hava Yolları-Karayolları maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 29. haftadan ertelenen maçta Türk Hava Yolları, Karayolları’nı 3-0 mağlup etti.

06 Mart 2021, Cumartesi 19:49 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları-Karayolları maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 29. haftadan ertelenen maçta Türk Hava Yolları, Karayolları’nı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Akif Altın

Türk Hava Yolları: Aslı Kalaç, Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Merve Saniye Aslan Dalbeler, Polen Ünver, Ada Germen, Santana, Nursevil Gökbudak Aydınlar)

Karayolları: Duru Asalı, Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz, Burcu Tutku Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova (Selin Navruz, Gülçin Doğan, Selis Selvi)

Setler: 25-7, 25-22, 25-10

Süre: 70 dakika (20, 29, 21)

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