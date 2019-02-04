Türk Hava Yolları ile kariyerinde TaKe-Off için hazır mısın?

Türk Hava Yolları’nın yetenekli gençleri havacılık sektörüne kazandırmayı amaçlayan TK TaKe-Off programı, adaylara istihdam kapılarını aralıyor. Mental HR - Consultancy’in İK çözüm ortağı olduğu proje kapsamında gençler, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu markası olan Türk Hava Yolları’nda tam zamanlı çalışma fırsatı yakalıyor.

Adaylar 5 aşamadan geçecekler

Türk Hava Yolları’nın avantajlarla dolu iş ortamına dahil olmak isteyen adaylar, 4 Nisan’a kadar www.tktake-off.com web adresi üzerinden başvurularını yapabilirler. Mental HR ekibi tarafından değerlendirmeye tutulacak adaylar, Online İngilizce ve Genel Yetenek Sınavı, Yazılı İngilizce ve Genel Yetenek Sınavı, Grup Mülakatları, Kişilik Envanteri ve Birebir Mülakatlar olmak üzere 5 aşamadan geçecekler. Bu aşamaları başarıyla tamamlayanlar, Türk Hava Yolları’nın fırsatlarla dolu çalışma ortamında yerlerini alacaklar.

“Programa 4 Nisan’a kadar başvuru yapabilirsiniz”

İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla büyüme hızının artması beklenen Türk Hava Yolları, program sayesinde hem genç yetenekleri bünyesine katacak hem de ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak. Bu konuda gençlere çağrıda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Gelin, bu ailenin bir üyesi olun. Programa 4 Nisan’a kadar başvuru yapabilirsiniz.” dedi.

“Genç yetenek projelerine destek olmaya devam edeceğiz”

Mental HR - Consultancy Kurucusu Abdulkadir Karagöz, gençlerin içindeki yetenekleri ortaya çıkaran ve kariyerlerine profesyonel olarak yön vermelerini sağlayan projelerin içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Çözüm ortağı olduğumuz TK TaKe-Off projesi ile hem gençlerin önünü açıyor hem de istihdama katkı sağlıyoruz. Mental HR olarak gençliğe hitap edecek yetenek projelerine destek olmaya devam edeceğiz.”

“Program, Türkiye’de ilkleri oluşturacak”

TK TaKe-Off programı, adayların mesleki yetkinliklerini, deneyimlerini ve çalışmalarını özgün bir konseptte sunacakları ortamlar sağlayacak. Online ve yazılı sınavları başarılı bir şekilde geçen gençler, Türk Hava Yolları için özel olarak kurgulanan simülasyonlarda eğitim alacaklar. Program aynı zamanda genç yetenek süreçlerinde Türkiye’de ilkleri oluşturacak.

Kimler başvurabilir?

Üniversitelerin lisans son sınıf, yeni mezun* veya yüksek lisans öğrencileri,**

İyi derecede İngilizce bilenler,

Gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın olan herkes başvurabilir.

*Yeni mezunlar için mezuniyet tarihi üzerinden 2 yıl geçmemesi gereklidir.

**Yüksek lisans öğrencileri için mezuniyet tarihi üzerinden 3 yıl geçmemesi gereklidir.

Çalışma alanları nelerdir?

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adayları, profesyonel ortamda kendini geliştirebilecekleri bir iş hayatı bekliyor. Kariyerine havacılık sektöründe başlayacak olan gençler, İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri, Kalite - Teknik, Mali, Operasyon, Planlama, Pazarlama - Satış, Turkish Cargo, Yatırım - Anlaşmalar departmanlarında çalışma imkanı bulacaklar.

Program hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak ve başvuru yapmak için www.tktake-off.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.