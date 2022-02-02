Türk Hava Yolları-Igor Gorgonzola Novara maç sonucu: 3-1

Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında sahasında İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımını 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) Türk Hava Yolları’nın ABD’li smaçörü Madison Kingdon seçildi. Kingdon karşılaşmayı 14 sayıyla tamamladı.
Igor Gorgonzola Novara takımında oynayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, karantina sürecinin devam etmesi sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemedi.
Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki altıncı ve son maçında 15 Şubat Salı günü deplasmanda Çekya’nın VK Dukla Liberec takımına konuk olacak.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Nurper Özbar (Türkiye)
TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma, Dixon, Carlini, Orthmann, Aslı, Van Ryk, Ceren (L) (Ada, Kingdon, Polen, İrem)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Washington, Hancock, Bosetti, Chirichella, Montibeller, Daalderop, Imperiali (L) (D’odorico, Battistoni)
SETLER: 25-21, 17-25, 25-23, 25-16
SÜRE: 1 saat 49 dakika (28′, 25′, 29′, 27′)