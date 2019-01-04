Türk Hava Yolları, Halkbank'a set vermedi

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Türk Hava Yolları, Halkbank’ı 3-0 yendi.

04 Ocak 2019, Cuma 21:55
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Türk Hava Yolları, Halkbank'a set vermedi

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Türk Hava Yolları, Halkbank’ı 3-0 yendi.

Serinin ikinci karşılaşması 7 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da oynanacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ayşim Erginay, Erkan Sarı

Halkbank: Simge Yalçın, Ada Germen, Ramos, Simon, Asena Seyli, Hande Naz Şimşek (Derya Çayırgan, Duygu Nur Doğan, Eylül Akarçeşme)

Türk Hava Yolları: Su Zent, Özge Kırdar, Enright, Ruseva, Havlickova, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Duygu Arslan, İrem Cor, Yağmur Mislina Kılıç)

Setler: 16-25, 18-25, 19-25

Süre: 82 dakika (25, 26, 31)

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