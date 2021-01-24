Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 25. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Türk Hava Yolları’nı 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Ebru Kaya
Türk Hava Yolları: Aslı Kalaç, Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, Santana, Nursevil Gökbudak Aydınlar)
Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Mirkovic)
Setler: 25-17, 19-25, 18-25, 19-25
Süre: 121 dakika (26, 34, 30, 31)