Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA maç sonucu: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Özge Kinasts, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Havlickova, Madison, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Büşra Kılıçlı, Özgenur Yurtdagülen, Nursevil Gökbudak, Ada Germen)
Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Gamze Kılıç, Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe (Simge Aköz, Ergül Eroğlu, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)
Setler: 20-25, 24-26, 19-25
Süre: 89 dakika (29, 31, 29)