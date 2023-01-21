Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit: 2-3

Misli.com Sultanlar Ligi 15'inci hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları’na konuk olan Eczacıbaşı Dynavit rakibini deplasmanda 32-30, 27-29, 22-25, 25-21 ve 15-13’lük skorlarla 3-2 mağlup etti. Turuncu beyazlılar, aldığı galibiyetle ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül

TÜRK HAVA YOLLARI: Bahar, Naz, Kingdon, Dicle Nur, Van Ryk, Orthmann, Melis (L), Şeyma, Polen, Ada, Buse (L), Çağla, Maglio.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Saliha, Yasemin, Yaprak, Elif, Fabris.

SETLER: 2-3 (30-32, 29-27, 25-22, 21-25,13-15)

SÜRE: 135 dakika (38,36,27,16,18)



