MENÜ

Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

09 Ekim 2021, Cumartesi 19:30 Son Güncelleme:
- A +
Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Janset Erkul, İrem Çor, Van Ryk, Şeyma Ercan, Kingdon, Aslı Kalaç (Berin Yıldırım, Carlini, Polen Ünver, Rabadzhieva, Bahar Guidetti)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kalaç, Ezgi Bektaş, Ergün Eroğlu, Pelin Özkılıççı, Szakmary, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Güldeniz Önal, Nur Öztürk, Berra Eren)

Setler: 25-18, 25-21, 25-18

Süre: 86 dakika (27, 32, 27)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...