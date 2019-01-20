Türk Hava Yolları: 3 - Halkbank: 1

Voleybol Sultanlar Ligi 14. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Halkbank’ı 3-1 yendi.

20 Ocak 2019, Pazar 20:33
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Türk Hava Yolları: 3 - Halkbank: 1

Voleybol Sultanlar Ligi 14. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Halkbank’ı 3-1 yendi.

Türk Hava Yolları: 3 - Halkbank: 1

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Su Zent, Mislina Kılıç, Enright, Ruseva (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan)

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ceyda Durukan, Reed, Lenny, Simeonova (Derya Çayırgan, Asena Seyli, Duygu Doğan, Ramos, Ada Germen)

Setler: 25-17, 25-17, 23-25, 25-23

Süre: 113 dakika (22, 27, 34, 30)

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