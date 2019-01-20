Voleybol Sultanlar Ligi 14. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Halkbank’ı 3-1 yendi.
Türk Hava Yolları: 3 - Halkbank: 1
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Su Zent, Mislina Kılıç, Enright, Ruseva (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ceyda Durukan, Reed, Lenny, Simeonova (Derya Çayırgan, Asena Seyli, Duygu Doğan, Ramos, Ada Germen)
Setler: 25-17, 25-17, 23-25, 25-23
Süre: 113 dakika (22, 27, 34, 30)