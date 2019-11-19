Türk Hava Yolları: 3 - 1. MCM-Diamant: 1

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur ikinci maçında, Macaristan ekibi 1. MCM-Diamant’ı 3-1 yendi.

19 Kasım 2019, Salı 23:18
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Türk Hava Yolları: 3 - 1. MCM-Diamant: 1

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur ikinci maçında, Macaristan ekibi 1. MCM-Diamant’ı 3-1 yendi.

Turun ilk maçında da rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Türk Hava Yolları, son 32 turuna yükseldi.

Türk Hava Yolları, son 32 turunda İspanya’nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımıyla eşleşti.

Türk Hava Yolları: 3 - 1. MCM-Diamant: 1

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tiit Koiv (Estonya), Bojan Brlas (Hırvatistan)

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Kingdon, Özge Nur Yurtdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Ceylan Arısan, Ada Germen, Buijs, Nur Sevil Aydınlar)

1. MCM-Diamant: Talas, Matic, Sipic, Szücs, Klisura, Djuric (Szpin, Hegyi, Horvath)

Setler: 23-25, 25-9, 25-9, 25-21

Süre: 85 dakika (27, 17, 19, 22)

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