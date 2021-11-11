Türk halteri olimpiyat madalyası hedefiyle yenileniyor

Türkiye Halter Federasyonunun yeni başkanı Talat Ünlü, yenilikçi çalışmalarla olimpiyat madalyasını getireceklerini söyledi.

AA Spor Sohbetleri’ne konuk olan Talat Ünlü, halterde 44. senesini yaşadığını belirterek, "Sporculuk, antrenörlük, yöneticilik bütün kademelerinde görev aldığım bir branş, başka hiçbir branşla ilgilenmedim. Üniversite okurken de halteri seçtim, eşimle birlikte ihtisas alanımız halter." diye konuştu.

Eşiyle birlikte antrenörlük yaparak hem kadınlarda hem de erkeklerde çok başarılı halterci yetiştirdiklerini hatırlatan Ünlü, "İşin mutfağından gelmek başka bir şey, bu işi sevmeniz lazım." dedi.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri’ni (TOHM) Türk sporunda yüzyılın projesi olarak değerlendirdiğini dile getiren Başkan Ünlü, "Burada olimpiyat yolunda ilk adımı atmış oluyorsunuz. Çocukların düzenleri, yaşamı, okulu, eğitimi hepsi iç içe hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Bakanlığımızın çok güzel protokolüyle birçok sporcumuz özel üniversitelerde burslu okuyor. Bunlar çok güzel fırsat." şeklinde konuştu.

Talat Ünlü, "Sporu seven bir Cumhurbaşkanına sahibiz, Gençlik ve Spor Bakanımız son olimpiyatlarda da gördük hep sporcularla iç içeydi. Bu emin olun o kadar olumlu yansıdı ki, işimizi severek yaparsak, çocuklarla antrenörlük ilişkisi dışında anne baba, ağabey, kardeş ilişkisini sürdürdüğümüz sürece ve ciddi olduğumuz sürece çok güzel başarıların gelmemesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Yöneticiliği bütün halter ekibiyle yapacaklarını vurgulayan Ünlü, şöyle devam etti:

"İlk defa Halter Federasyonunun yönetiminde, halter sporu yapmış 4 yönetim kurulu üyemiz var. Başkanımız halterci, başkan vekilimiz halterci, asbaşkanlarımızdan ikisi halterci, bu çok önemli. Başkan vekilimiz Ömer Öztürk, Türk halterinde önemli bir isimdir, çünkü birçok başarılı sporcumuz Öztürk hocamızın sporcusu. Beni biliyorsunuz. Taner Sağır, genç yaşta olimpiyat şampiyonu olmuş çok önemli bir değerimiz. Yasin Arslan, Avrupa şampiyonu, gençler dünya şampiyonu ki; birçok da milli sporcu yetiştirmiş kardeşimiz. Bunların yönetimimizde olması ayrı bir enerji ve sinerji katıyor. Diğer yönetim kurulu üyelerimiz de hepsi kulüplerden gelme ve spor deneyimi olan eğitimci insanlar."

"2024 Paris Olimpiyatları’na hazırlık kurulu oluşturduk"

Başkan Ünlü, kendilerine düşen görevin Türk halterini hak ettiği yere taşımak olduğunu belirterek, "Belki bir Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu bulamayabiliriz ama yeniden bir Taner Sağır, Nurcan Taylan, Ayşegül Çoban, Yasin Arslan, Mehmet Yılmaz, Reyhan Arabacıoğlu gibi şampiyon sporcuları yetiştirme şansına sahibiz." şeklinde konuştu.

Altyapıya verecekleri önemin kendilerinden sonra da devam etmesi gerektiğini, devletin de spora ve sporcuya çok değer verdiğini ifade eden Ünlü, şöyle devam etti:

"Önümüzde en büyük sınavımız bir dünya şampiyonası var, 8-19 Aralık’ta. Bu süreçte bir de Avrupa federasyonu başkanlık seçimi ve dünya federasyonu yeni yönetim seçimi var. Biz üzerimize düşeni yerine getireceğiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. En çok üzüldüğümüz şey, dünya şampiyonası hazırlık kamplarını açmış olmalarına rağmen iki hazırlık merkezimizde Gaziantep ve Ankara TOHM’da erkeklerde özellikle elimizde hazır bir takımımız yok. Yönetime geldik listeye baktık erkeklerde bir ya da iki sporcuyla temsil edilmişiz, kadınlarda biraz daha iyiyiz."

Ünlü, "Önümüzdeki yıllarda Avrupa Şampiyonası, Türkiye’de yapılacak İslam Oyunları, kota mücadeleleri var. Bunun için acil deneyimli isimlerden 2024 Paris Olimpiyatları’na hazırlık kurulu oluşturduk. Bu kurulla olimpiyat hazırlıklarını birebir takip edeceğiz ciddi bir hazırlık yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Reset düğmesine bastık"

"Biz halteri halterciler yönetsin diye yola çıktık" diyen Başkan Ünlü, "Büyük bir sorumluluk yüklediler, halteri hep birlikte kaldırmamız lazım. El birliği yaparsak sorunları çözeceğimizi düşünüyorum. Eğitim kurulu oluşturduk burada birçok insandan faydalanmak istiyoruz. Kadınlar ve erkekler altyapı kurulu hazırladık, iki teknik kurul ve sağlık kurulumuzu oluşturduk." şeklinde konuştu.

Ünlü, önemli değişiklikler yapacaklarına işaret ederek, "Tam yüzde yüz demesem de halterde bir reset düğmesine bastık, bir takım şeyleri resetledik, yenileceğiz. Mesela merkez hakem komitesi yıllardır bizim MHK’mizde hep değerli arkadaşlarımız çalıştı ama halter kökenli arkadaşlarımız olmadı. Deneyimli arkadaşlardan ve halteri sporcu olarak yapmış arkadaşlardan 7 kişilik bir MHK oluşturduk, ilk defa MHK’mizde birden fazla kadına yer verdik." ifadelerini kullandı.

Başkan Ünlü, "Olimpiyat şampiyonu da Avrupa şampiyonu da dünya şampiyonu da yapacağımız yenilikçi çalışmalarla ortaya çıkacak ve hep birlikte sonucunu göreceğiz. Çünkü biz sadece halter camiasına değil Türk spor kamuoyuna da borçlandık." şeklinde görüş belirtti.

"Türk halteri Paris’te kesinlikle kürsüde yer alacak"

2024 Paris Olimpiyatları’nda madalyaların geleceğini kaydeden Ünlü, "Türk halteri erkek ve kadınlarda 2024 Paris Olimpiyatları’nda kürsüde kesinlikle yer alacak, rengini söyleyemem gönlüm ister ki hepsi altın olsun." şeklinde konuştu.

Genç takımda iyi sporcuların bulunduğunu dile getiren Ünlü, "Muhammet Furkan Özbek, olimpiyatlarda yarıştı. Özbek, Avrupa Şampiyonası’nda yapmış olduğu dereceyi olimpiyatlarda verseydi bir bronz madalyamız vardı. Belki yorgunluk olabilir katıldığı dördüncü müsabakaydı. Yusuf Fehmi Genç, Celil Erdoğdu var, birçok sporcu var. Bizim 2024 Paris’teki karnemiz geçerli bir karne olacak, zayıf olmayacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Ünlü, 2028 Olimpiyatları için de planlamalar yaptıklarına değinerek, "2028’in de çalışmasını şimdiden yapmamız lazım. 2028’de gerçekten Türkiye’nin artık madalya sayısının çok olması lazım. Bu olimpiyatlardan çok güzel dersler çıkarttığımızı düşünüyorum, 2028 olimpiyatları Türkiye için en iyi olimpiyat olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Naim Süleymanoğlu’nun Türk halteri için ifade ettiği anlama ilişkin de Ünlü, "Naim Süleymanoğlu’nun Türk halterinden ziyade dünya halteri için anlamının tarifi bile mümkün olmaz. Dünya halteri için çok değerli ve önemli bir isim. Naim Süleymanoğlu yüzyıllar da geçse her zaman anılacak bir sporcu." diye konuştu.