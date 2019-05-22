Türk Gücü Darmstadt tarih yazıyor!

Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Darmstadt şehrinin tek Türk spor kulübü olan Türk Gücü Darmstadt, 2017'de kurulmuş olmasına rağmen amatör ligde üst üste iki sezon küme yükselme başarısı gösterdi. Bu sezon ligin bitimine bir hafta kala kendi sahasında rakibini 10-2 gibi faklı bir skorla yenerek 30 maçlık periyotta ikinci sıradaki rakibine 5 puan fark atan kulüp, C Klasse'ta şampiyonluğunu ilan etti.

Kuruluşunun üzerinden henüz 2 yıl geçmiş olmasına rağmen arka arkaya iki kez küme yükselme başarısı elde eden kulüp, tüm dikkatleri üzerine çekti. Futbolcular, maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahaya inen ortalama 180 taraftarıyla ile büyük coşku ve sevinç yaşadı. Türk Gücü Darmstadt Kulübü Başkanı Ümit Cengiz ve Asbaşkan Gökhan Gül'ün davetine teşrif eden 2019 yılında kurulan (ATFF) Avrupa Türk Futbol Fedarasyonu Başkanı Sayın Levent KARACA izleyicilerin arasında bulundu.

ATFF Başkanı Levent Karaca; yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcuları kutladığı konuşmasında Türk Gücü Darmstadt takımı ile gurur duyduklarını ve başarıların devamını dilediklerini söyledi. Bundan sonra birçok projeye beraber imza atacaklarını söyleyen Karaca, resmi olarak ilk ziyaretini Türk Gücü Darmstadt Kulübüne yaptığı için de takımın kalbindeki yerinin her zaman ayrı olacağını ifade etti.