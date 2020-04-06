Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut
Son dönemlerde adı Fenerbahçe ile anılan başarılı çalıştırıcı Erol Bulut, salıştırdığı takımlardaki başarılı grafik ve oynattığı futbolla adından sıkça söz ettiriyor. İşte türk futbolunun yükselen değeri Erol Bulut'un hikayesi!
Erol Bulut, son dönemlerde oynattığı futbol ve çalıştırdığı takımlardaki başarılı grafiğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra Kartalspor'da teknik direktörlük hayatına başlayan Bulut, Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptıktan sonra Yeni Malatya ve Aytemiz Alanyaspor gibi takımlarda teknik direktörlük görevinde yakaladığı başarılarla Türk futbolunun gözde isimleri arasına girdi.