Türk futbolunun özeti olan Ömer Faruk Beyaz-Belhanda fotoğrafı!

Bir yanda Fenerbahçelilerin gelecek adına çok şey beklediği 17 yaşındaki 10 numara Ömer Faruk Beyaz, diğer yanda Galatasaraylıların "Yeter artık" dediği Belhanda...

Birinin maaşını bilmiyoruz bile, diğeri ise Wesley Sneijder'in yerine 10 numara olarak 8 milyon eurodan fazla bir bonservis bedeli ödenerek alındı ve yılda 3,5 milyon euro garanti ücretle oynuyor. Burada tabii ki takımlar önemsiz. Ömer Faruk Galatasaray'da Belhanda da Fenerbahçe'de olabilirdi. Örnekler çok... Kimlere ne paralar verildi, kimler ise ne paralar kazandırarak gitti!

Tabii ki yıldızlar gelecek, bazı transferler tutmayacak ancak her şeyin bir ortası olmalı... Türk futbolu 20 senedir Belhanda gibi oyunculara milyon eurolar akıttı, Ömer Faruk gibilerinin ise yüzüne bile bakmadı. Ozan Kabak, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı birer istisnadır. Bu kadar paranın batırıldığı bir ülkede 3-5 Türk genci, 80 milyon içinden tabii ki çıkar. Son 20 senede 20 oyuncu saysak Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun ötesine zor geçiyoruz.

Sonuç olarak bize lazım olan daha çok Ömer Faruk, daha az Belhanda!

Hakan Ateşler















