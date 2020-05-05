Son dakika haberi... Liglerin kaderi bugün belli oluyor. TFF ve kulüp temsilcilerinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptıkları toplantılarda; Süper Lig ve 1. Lig için yeniden başlama tarihi 12 Haziran olarak ön görülmüştü.

TFF Başkanı Nihat Özdemir bu kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelecek. Saat 15.00’teki toplantının ardından Özdemir, Bilim Kurulu ile görüşecek. 19 Mart’ta tatil edilen ligler için belirlenen takvimle ilgili son karar, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre verilecek.

19 Mart'ta koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Süper Lig, TFF 1., 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) kaderi yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre şekillenecek.

Ricardo Faty'nin coronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde sağlık ekibinin talimatları doğrultusunda dün kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına 4'erli gruplar halinde coronavirüs testi yapılmıştı. Test sonuçları bugün gelirken, ilk şok sabah saatlerinde yaşandı.

Senegalli futbolcu Ricardo Faty'nin coronavirüs testi pozitif çıktı. Bu son dakika gelişmesinin ardından kritik zirvenin önemi bir tık daha arttı.

Toplantı ile ilgili tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri haberimizde olacak.











