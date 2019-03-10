Türk futbolunun en güzel gecesi: Sayenizde!

Biri 17, diğeri 19 yaşındaydı, ölüm onları sevdikleri renklerin peşinden koşarken yakaladı. Antalyadeplasmanı sevinçten havalarauçtukları son 90 dakikaydı. Kim bilir gerçekleştirmek istedikleri ne hayallerivardı yarım kalan... Her takımdan taraftar beraberdi dün akşam Eryaman’da. 20 bin futbolsever isimlerini haykırırken cennetin başköşesinde huzurla izlemişlerdir ölümlerinin getirdiği bu kardeşliği. Omuza omuza, el ele, dostluğun değerini bir daha unutmamak yeminiyle... Bu bir milat. Cenazelerini gözyaşlarıyla uğurladıktan sonra tek tek barış açıklamaları yapan taraftar grupları bugünden sonra sözünü tutmalı Eren ve Mert’e. Oyunu değil tribün izlemek Kader öyle bir ördü ki ağlarını iki ezeli dost Ankaragücü ile Bursa’ya nasip oldu bu büyük acıdan sonra gelen ilk maç. Skor kimin umrunda. Oyundan çok bu güzelliği izledik doya doya. Tehlikeli bölgedeki iki takımın maçında 0-0 eşitlikle puanların paylaşılmasıyla kimsenin üzülmemesi ise gecenin son güzel anektodu oldu.

Ömer Necati Albayrak