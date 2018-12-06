Türk futbolunun efsaneleri dostluk maçında buluştu

Türk futbolunun unutulmaz isimleri bugün Buca Belediyesi Spor Tesisleri’nin açılışında bir araya geldi. Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Ahmet Dursun, Serdar Kulbilge, Semih Şentürk, Faruk Atalay, Hayati Köse, Volkan Arslan, Hasan Kabze, Mert Korkmaz, Ömer Erdoğan, Emre Aşık ve Mehmet Yılmaz gibi eski futbolculardan oluşan ‘Ünlüler Takımı’ ile Bucaspor’un unutulmaz oyuncuları Sertan Vardar, Mustafa Bahadır, Koray Arslan, Kenan Aslanoğlu, Yakup Sertkaya, Sedat Allak, Cem Kargın, Orkan Yurtkoru, Engin Öğetir, Onur Yeniyurt, Ahmet Solakel, Aytekin Sümbül, Cumhur Kaçar, İbrahim Çetin, Yasin Avcı ve Hayrettin Demirbaş’tan oluşan ‘Efsaneler Takımı’ açılış organizasyonunda dostluk maçı için sahaya çıktı.

Yenigün Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Buca Belediyesi Spor Tesisleri’ndeki organizasyonun açılışında konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, tesisin temelini atıp daha sonra da hizmete kazandırmaktan mutlu olduklarını söyleyerek, spor için toplamda 5.5 milyon liralık para aktardıklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından, amatör spor kulüplerine, tesiste kendileri için oluşturulan odaların anahtarını da teslim eden Piriştina, dostluk maçının başlama vuruşunu da yaptı.

Tribünleri tıklım tıklım dolduran futbolseverler, unutulmaz futbolcuların mücadele ettiği dostluk maçını heyecanla takip etti.