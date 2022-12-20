Türk futbolunu sarsan iddia: Şike nedeniyle sözleşmelerini feshettik!

Türk futbolunu sarsan bir iddia gündem oldu. TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından İnegölspor, ilk yarının son hafta maçlarında pazar günü Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. İnegölspor, deplasmandaki mücadelede Bahadır Taşdelen'in 46. dakikada attığı golle öne geçti. Yusuf Talim 84. dakikada beraberliği sağladı. İnegölspor'da Ömer Faruk Ermeç 89. dakikada kırmızı kart gördü. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, İnegölspor'da ortalık karıştı.

ŞİKE İDDİASI

Ligin ilk yarısını 15 puanla 17. sırada tamamlayan inegölspor, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklama ile gündem yarattı. TFF 2. Lig ekibi İnegölspor, Tarsus İdmanyurdu maçında şike yaptığı iddia edilen futbolcuları Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen ile yolların ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, ek olarak da şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu bildirildi.

İlgili Haberler Canlı yayında şok anlar! Arjantinli yıldızın kafası kabloya takıldı





İnegölspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Sezon başından beri, maalesef kulübümüzün üzerinde kara bulutlar dolaşmaktadır. Saha dışı , istemediğimiz olayların olduğu bu sezonda Tarsus İdman Yurdu maçında alınan beraberlik ile birlikte ilk devreyi tamamladık. Her ne kadar ilk devre sonu itibari ile, alınan sonuçlar ve sıralama olarak istediğimiz yerde olmasak da devre arasında büyük bir hassasiyetle gerekli çalışmaları yapacağımızdan ve İnegölspor'umuzu içinde bulunduğu buhrandan çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Ancak her ne kadar biz İnegölspor camiası ve yönetimi olarak var gücümüzle, bir çok zorlukla mücadele etsek de, kontrolümüz dışında gelişen, sarsıcı olayların önüne geçemiyoruz. Futbol artık sadece futbol olmaktan çıkmış ve bazı illegal yapıların, kişilerin haksız kazanç kapısı olmuştur. Maalesef Tarsus maçından önce ortaya atılan ve daha önce kulüp tarihimiz boyunca, şahit olmadığımız bir durum bizi derinden üzmüştür.





Kulübümüz futbolcularından, kaleciler Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in şikeye karıştığı, bazı maçlarımızda İnegölspor aleyhine şike yaptıkları iddia edilmiş olup bu bilgi kulübümüze ulaşmıştır. İddiası dahi çirkin olan, tasvip etmediğimiz, bu olay sebebi ile yönetimimiz tarafından ivedi olarak alınan karar ile her iki futbolcuyla da kulübümüz menfaatleri doğrultusunda derhal yollarımız ayrılmıştır.

İddia edilen bu olaya ilişkin olarak kulübümüz tarafından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde suç duyurusunda bulunulmuş olup, ilgili hukuksuzluğa karışanlar hakkında, hak ettikleri yaptırımların uygulanması için adli süreç başlatılmıştır. İnegölspor camiasının, şanlı taraftarımızın ve yöneticilerimizin emeklerine ihanet edenler hakkında gerekli mücadeleye vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.



