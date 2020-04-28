Türk futbolunda gündem Antalya!

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara da dün yine gazetemize vurguladı: “Tek bir şehirde oynamak ideal olandır” Tek merkez fikri yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Peki zirve yarışındakiler bu öneriye ne diyor? Sizin için derledik...

Ağustos’ta başlayalım Antalya’da oynayalım!’

Geçenay FANATİK’everdiği röportajda, “Ligi Antalya’da bitirelim”diyerek bu konuyu gündeme taşıyan ilk isim olan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yine aynı fikirde.

Yiğidolar’ın hocası maçların tek merkezde oynanması gerektiğini ifade ediyor.Ancak zamanlamanın yanlış olduğunu vurguluyor. Çalımbay, “Futbol temaslı bir oyun. Futbolcu tükürüyor, burnundan bir şeyler çıkıyor. Sürekli rakibiyle temas halinde. Hiç vaka yokken ligi tatil ettik, şu durumda başlamak için acele ediyoruz. Futbol şu anda ikinci planda. İlle de başlanacaksa tabiiki en mantıklısı tek merkezde oynanması. Bunun için de en doğru adres izolasyon ortamının en kolay sağlanabileceği Antalya” dedi ve ekledi: “Futbol her zaman her yerde oynanır. Antalya’nın sıcağı biraz engel ama yine de hızlı bir fikstürle oynanır. Fakat ben Ağustos’ta Antalya’da oynanmasından yanayım.Haziran değil.”

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‘Geç de olsa herkes sahasında oynamalı’

Şampiyonluk yarışında zirvede yer alan ve favori olarak gösterilen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin kalan maçlarının Antalya’da oynatılması fikrine sıcak bakmıyor. Deneyimli teknik adam evde kal sürecinde FANATİK’e verdiği röportajda bu konuyla ilgili olarak sorulan özel soruya, “Vakaların azaldıktan sonra liglerin yeniden başlaması gerektiğini düşünüyorum. Geç de olsa başlamalı. Seyircili veya seyircisiz olabilir ama normal gidişatta olması gerek. Yani herkesin maçını kendi sahasında oynamasının doğru olduğunu düşünüyorum. Belki Temmuz ayında başlayacaksınız ama diğer alternatiflerin doğru olacağını düşünmüyorum” ifadeleriyle yanıt vermişti.

‘Seyirci yoksa tek merkez olur’

Süreci en sıkıntılı yaşayan isimlerin başında gelen, Koronavirüs’ü yenerek geri dönen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de tek merkez fikrini destekliyor. Başarılı hoca, kulübün instagram hesabına yaptığı açıklamada, “Seyirci olmayacaksa, maçlar bir merkezde oynanabilir...Bu mantıklı...Oynayan her yerde kazanır. Aslında gelir kaybı çok fazla...Seyircisiz oynanmaz ama başka çare yoksa, yapacak bir şey de yok. Seyirci olmadığına göre tarafsız sahaya kimse bir şey demez. Maçlar bir merkezde oynanacaksa, o merkez de, o il de birden fazla sahanın olması gerekiyor. Bu mutlaka dikkate alınmalı... Güzeli de söyleyelim...İki-üçay önce saha zeminleri berbattı. Şimdi yaz geldi, her yer Wembley oldu. Bu da kalan 8 hafta için takımların ve futbolun büyük şansı...”açıklamasında bulunmuştu.

‘Hükümet neresi derse orada oynanır!’

Bilim Kurulu’nun önerdiği Antalya konusunda pek çok fikir ortaya atılırken, Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, “Sezonu en sağlıklı şekilde nerede bitirebilirsek, orda oynamalıyız”dedi. Bu konuda Bilim Kurulu’na güvenmek gerektiğine de işaret eden tecrübeli futbolcu, “Süreci Sağlık Bakanlığı yürütüyor. Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili üst kurumlar olan FIFA ve UEFA ile sürekli olarak temaslarını sürdürüyor. Ancak bu salgın her ülke şartlarında değişik etkiler gösteriyor. Biz futbolcular bu konuda bir karar veremeyiz. Hükümetimizin belirleyeceği yer bizim için de geçerlidir. Kısaca biz bu sürecin kulüpler tarafından değil, Hükümet tarafından yürütülmesi görüşündeyiz. Ardından şartlar oluşursa, gider orada oynarız”dedi.

’Tek merkezde oynamayı doğru bulmuyoruz’

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, tek merkezde lig maçlarının oynatılmasından yana değil. Konuyla ilgili fikrini FANATİK aracılığıyla paylaşan başarılı çalıştırıcı, “Süper Lig’deki bütün takımların tek bir merkezde toplanarak, kalan 8 haftanın oynattırılmasını doğru bulmuyoruz. Devletimiz ve Bilim Kurulumuz’un alacağı kararların harfiyen uygulanması şartıyla mevcut statüde yani iç saha-deplasman şeklinde devam ederek kalan maçların seyircisiz şekilde oynanmasından yanayız” açıklamasında bulundu.

‘Antalya tam bir intihar olur’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tek merkez fikrine karşı çıkanlardan. Ligin bir şehirde oynanması konusunun gündeme gelmesi ile ilgili olarak konuşan Yalçın, “Antalya ve Alanya isimlerini ortaya atanlar var. Haziran ve Temmuz aylarında burada futbol oynamak hiç sağlıklı olmaz. Ortaya daha vahim sonuçlar çıkar. Bu tam intihar olur. O mevsim hiç uygun olmayan yerler. Normal fikstüre göre devam etmeli. Seyircilerin mutlaka tribünde olmaları gerekiyor. Bunun için çok iyi çalışan Sağlık Bakanlığımız bir prosedür belirleyebilir. Herkes de buna uyar. Ona göre taraftar alınır. Bomboş statlarda oynamak futbolun doğasına aykırı.Buna bir yol bulunacaktır diye umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

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‘En ideali tek şehirde oynamak'

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, FANATİK’e verdiği röportajda ses getiren tespitler yapmıştı. İşte Kara’nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

“Bundan sonra azalmanın ne hızda gideceğini bilmiyoruz. Bu, bizim kurallara ve önerilere ne kadar uyduğumuzla ilgili. Liglerin yeniden başlaması için önümüzdeki 7-10 günlük süreç bize fikir verecek.”

‘Seyirci de korunmalı’

“Futbolun, basketbolun, voleybolun keyfi seyirci ile öncelikle bunu söylemek isterim. Ama eğer stada gidilecekse bazı şartları sağlamalıyız. Evet, futbolcuları korumalıyız. Ama sonra seyircileri de korumamız lazım.”

‘Maksimum 3 bin kişi’

“Statta lavabo, giriş-çıkış kapın uygunsa, kişileri tek tek içeri alabiliyorsan yani bu altyapın varsa statta 1-3 bin kişi arasında seyirci olabilir. Ama en ufak birisinde bile eksik olursa zincir kırılır. Aldığın tüm önlemler boşa gider.Hepsi aksar.”

‘Şampiyonlar Ligi zor’

“Şampiyonlar Ligi finalinde dünyanın pek çok noktasından insanlar geliyor. Bu organizasyonu, iki ülkenin finali olarak ele alamayız. 2 hafta sonraki rakamlarla bu iş daha farklı bir noktaya çevrilebilir. Ama bu finalin seyircili oynanması bugünün şartlarında zor gözüküyor.”

‘Tek takım,tek otel’

“Tek bir şehirde oynamak ideal olandır. Ama hangi şehir olacağına bakmak için insan hareketliliğini görmek lazım. Bir takım, bir otelde kalacak ve minumum temas sağlayacak. Yani o kişiler bir adaya bırakılmış gibi bir yaşam sürecek.”

‘Turist olacaksa riskli’

“Mesela Antalya deniliyorsa, eğer o dönemde orada turist olacaksa bu riskli olur. Ama oynanacaksa takımların tek bir ilde olması idealdir. Eğer yeterli şartlar sağlanırsa, sporcuların güvenliği sıradaki adım oluyor.”