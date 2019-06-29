Futbol dünyasında değişen ekonomik dengeler artık birçok kulübün belini büker hale geldi. Öyle ki Süper Lig’in köklü kulüpleri Finansal Fair-Play (FFP) anlaşmaları gereği transfer yapmakta dahi zorlanıyor. TFF de bu bağlamda eski Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play (FFP) Talimatı’nı yürürlükten kaldırarak yeni bir talimatname yayımladı. Söz konusu talimatnameye göre Spor Toto Süper Lig kulüpleri 2020-2021 futbol sezonundan itibaren 1 Haziran-31 Mayıs özel hesap dönemine geçecek. Takım harcama limitleri ise 2019-2020 sezonu için TFF tarafından 2 Eylül 2019’da duyurulacak. Kulüpler ara transfer döneminde bu limite uymak zorunda kalacak.

Her takıma ayrı sınır!

Ayrıca kulüplere, TFF’ye sunacakları finansal tablolardaki gelir, gider ve maliyet esaslarına göre ’Takım Harcama Limiti’ belirlenecek. Bu limiti aşanlara transfer yasağından, puan silme cezasına kadar birçok yaptırım uygulanacak. Takım Harcama Limiti’ni aşan kulüplere, Kulüp Lisans Kurulu tarafından şu cezalar verilecek: