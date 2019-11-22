Türk futbolu yüzde 30 büyüdü

2017-18 sezonunda maç günü, naklen yayın ve ticari gelirlerin toplamının 3,2 milyar TL olan Süper Lig pastası, 2018-19 sezonunda yüzde 30 büyüdü ve 4,2 milyar TL’ye ulaştı. Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, “Son iki sezondaki gelirlerin toplamı 7 milyar TL’ye kadar yükseldi” dedi.

Sümer, “Geçtiğimiz sezon yüzde 30 oranında büyüyen Süper Lig pastasında, maç günü gelirlerinde 100 milyon TL’ye yakın bir artış oldu” dedi. Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise raporla ilgili, “Son 15 yıla baktığımızda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kupa kaldıran takımların da 5 büyük ligin temsilcileri olduğunu görüyoruz. Bu noktada futbol ekonomisindeki finansal rekabette Devler Ligi’nde mücadele etmenin de ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor” ifadesini kullandı.