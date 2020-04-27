Türk futbolu için geri dönüş vakti

Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu önderliğinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüpler arasında gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada lige dönüş tarihi olarak haziranın ikinci haftası işaret edilmişti. Liglerin ertelendiği tarih olan 19 Mart’tan itibaren ilk kez bu kadar kesin bir takvimin telaffuz edilmesi kulüpleri de harekete geçirdi. Çünkü Süper Lig ekipleri sürecin başında her ne kadar oyuncuların ülkeden ayrılmamasını talep etse de ailesi yurt dışında olanlar özel izinle ülkelerinin yolunu tuttu. Şimdi ise dönüş vakti.

Herkes sahaya!

Ama bir şarta... 14 gün karantina süreci dönen futbolcuları bekliyor. Takımların Haziran Ayı’nın ikinci haftasına kadar hazır hale gelebilmesi adına en az 1 ay önceden çalışmalara başlaması gerekiyor. Bu da mayısın ortasında idmanlara mutlaka başlanması demek. Yani yurt dışına gidenlerin bir an önce dönüp karantinaya alınması şart. Peki hangi takımda kaç oyuncu karantinaya girecek? FANATİK araştırdı...

En büyük sıkıntı Antep’te

Balık baştan kokar misali...Gaziantep FK da sürecin en başında dışarıya çıkışı yasaklamıştı. Ancak takımın hocası Marius Sumudica ekibini toplayarak kiraladığı özel uçakla ülkesinin yolunu tutunca futbolcuları tutmak da kolay olmadı, herkese izin verildi. Kaleci Günay, Maxim, Diarra ve Kanabıyık ülkesine gitti. 4 oyuncuya da çağrı yapıldı. Sumudica’nın da bir an önce dönmesi gerekiyor.

Malatya’dan son çağrı

Yeni Malatyaspor, sürecin başında özel izin alarak ülkesine giden oyuncularına ‘dön’ çağrısını dün yaptı. Sportif Direktör Ali Ravcı’nın yurt dışında olan oyuncularla görüşerek dönmeleri gerektiğini iletti. Sarı-Kırmızılılar’da Donald ülkesi Hollanda’ya giderken, Kjartansson da İzlanda’nın yolunu tutmuştu. Gurbetçi Robin Yalçın ise özel uçakla Almanya’ya gitmişti.

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Denizli’de gözler Barrow’da!

Denizlispor’un bu sezon öne çıkan isimlerinden biri olan Barrow, yönetimin tüm uyarılarına rağmen ülkesine kaçmıştı. Haber vermeden kendi imkanlarıyla ülkesine giden oyuncuya dön çağrısı yapıldı. Ancak hâlâ haber alınamıyor. Yönetim oyuncuya menajeri aracılığıyla son uyarısını yaptı. Denizlispor’da geçtiğimiz günlerde kaleci Stachowiak’ın da sözleşmesi feshedilmişti.

Sadece Skuletic!

süreci iyi yöneten kulüplerden. Yiğidolar bu dönemde hiçbir oyuncusunu dışarıya yollamadı. Ailesinin yanına İtalya’ya gitmek isteyen Isaac Coffee de dahil. Tek fire ise Skuletic oldu. Çünkü Sırp futbolcusu tedavisi için ülkesindeydi. Süreç başlayınca geri dönemedi. Eli kırılan Skuletic’in tedavisi tamamlandı. Geri dönüşte hazır olacak.

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Konyaspor, Konya’da kaldı!

Yeşil-Beyazlılar’da futbolcuların yüzde 90’ının süreci Konya’da geçirdiği öğrenildi. Yabancı futbolcuların hiçbirine yurt dışına çıkış izni verilmediği ifade edilirken bu süreçte futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak tesislerde çalıştıkları belirtildi. Konyaspor’da tek sıkıntı ise ara transferde kadroya katılan Robert Mak’ın sözleşmesini feshedip ayrılması olmuştu. Sakatlığı nedeniyle yeterince verim alınamayan oyuncunun ayrılığı İç Anadolu ekibini üzmedi.



