Türk Futbolu için büyük gün

Ekonomik darboğazdaki kulüplerin beklediği gün geldi... 10 milyar TL’yi bulan borçların yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesini kapsayan tarihi projenin tüm detayları bugün kamuoyu ile paylaşılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’nın 1.5 yıl önce gündeme getirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da desteklediği projede ilk somut adımlar geçtiğimiz günlerde atılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla toplantı yapmıştı.

Tüm borçlar ödenecek

Türk futbolunu kurtaracak dev projenin detaylarını bugün Yıldırım Demirören ve Hüseyin Aydın, saat 20.00’de A Spor yayınında anlatacak. Özetle 31 Ocak tarihine kadar Ziraat Bankası, Süper Lig ve alt ligde mücadele eden kulüplerin tüm borçlarını ödeyecek ve her kulübe ayrı bir yapılandırma planı sunacak.

İşte kurtuluş reçetesi

1-) Borçlar ödenip yapılandırıldıktan sonra kulüpler harcamalarını gelir-gider dengesine göre yapacak. Yayın, sponsorluk gibi gelirlerden önce kamunun ve bankaların alacakları düşülecek sonra kalan para kulüplere verilecek.

2-) TFF’nin belirleyeceği mali kriterlere uymayan kulüplere ciddi yaptırımlar uygulanacak. Ekonomi yönetimine göre döviz geliri olmayan şirketlere dövizle borçlanma da yasaklanacak.

3-) Her kulübe ayrı yapılandırma yapılacak. Kimine 5 yıl, kimine 2 yıl geri ödemeli seçenekler sunulacak. Sonrası süreçte de çok ciddi denetim yapılacak.

4-) Transfer harcamalarında gelirlerin yüzde 70’inden fazla harcamaya yönelinmemesi, yabancı futbolcu transferine sınır getirilmesi gibi kurallar olacak.