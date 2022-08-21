Türk espor takımından büyük başarı

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde düzenlenen PUBG MOBILE World Invitational Ana Turnuvasında yarışan Denizbank İstanbul Wildcats, 1.3 milyon TL ödül kazanmayı başardı.

Ülkemizi ana turnuvada temsil eden Denizbank İstanbul Wildcats takımı, turnuvanın ikinci gününde çok iyi bir çıkış yakaladı ve turnuvayı 7. olarak noktaladı. Toplamda 73 bin 500 dolar (1,3 milyon Türk Lirası) Ödül kazanan Wildcats, dünya yedincisi olarak Espor tarafında büyük bir başarı yakaladı.

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinin merkezine kurulan dev alanda düzenlenen turnuvada Tayland temsilcisi Vampire Esports şampiyon olarak 525 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldu.