A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş yönetiminde Euro 2020 finallerine bileti alırken tarihi bir performans göstermişti. Sadece 3 gol yiyen A Milli Takım, hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında en az gol yediği dönemini yaşamıştı.

Premier Lig'de oynayan Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, Juventuslu Merih Demiral, Lille'den Zeki Çelik ile birlikte kaleciler Mert Günok ve Uğurcan Çakır adeta duvar ördü. Zaten artık 'Türk Duvarı' olarak adlandırılan bu savunma hattı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde de devam etti. Merih gibi önemli bir stoperin yokluğunda dahi Kaan Ayhan'ın etkili performansı ile Haaland-Sörloth ikilisine geçit vermeyen A Milli Takım kalesinde gol görmedi.

Hollanda karşısında da özellikle Depay'ın penaltısında ve son bölümde kaleci Uğurcan Çakır ön plana çıktı. Önceki eleme grubunda ise Mert Günok tarihi performans göstermişti.

Market değeri 400 milyon Euro'yu aşan Mbappe, Haaland, Depay ve Griezmann A Milli Takım'a karşı gol atamadığı gibi net pozisyonlara girmekte de zorlandı





08.06.2019 / Türkiye 2-0 Fransa (Mbappe 0 şut - Griezmann 2 isabetsiz şut)

A Milli Takım, son Dünya Şampiyonu Fransa karşısında Euro 2020 elemelerinde 2-0 kazanırken rakibine fazla şut imkanı vermemişti. Mbappe maçı hiç şut çekemeden tamamlarken Griezmann iki isabetsiz şutta kalmıştı

14.10.2019 / Fransa 1-1 Türkiye (Mbappe yok, Griezmann 2 isabetli şut, Coman isabetsiz şut)

A Milli Takım, Fransa deplasmanında kritik beraberliği alırken Mbappe görev yapmamış Griezmann ise 5 şutta sadece iki kez kaleyi bulmuştu. Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı getiren golün sahibi Kingsley Coman ise tek şutta kalmıştı. Giroud'nun golünde asisti Griezmann kornerden yapabilmişti

24.03.2021 / Türkiye 4-2 Hollanda (Depay etkili oldu ama penaltı kaçırdı)

Hollanda karşısında A Milli Takım 4-2 kazanırken 45 milyon Euro market değeri olan yıldız oyuncu Depay, 6 şut çekti. Toplamda 3 kez kaleyi bulan bir asist yapan Depay son anlarda kazanılan penaltıyı ise kullanamadı ve şutunu Uğurcan çıkardı

27.03.2021 / Norveç 0-3 Türkiye (Haaland isabetli şut çekemedi)

A Milli Takım, Norveç karşısında da bu kez Haaland-Sörloth ikilisini yok etti. Bu sezonun flaş oyuncularında biri olan ve market değeri 110 milyon Euro'yu bulan Haaland maç boyunca kaleyi bulamazken attığı tek golde ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle iptal oldu. Haaland maçı tamamlayamadan çıktı. Sörloth ise 4 isabetsiz şutla maçı tamamladı