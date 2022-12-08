Türk curlingde bir 2023 vizesi daha!

Türk curlingi, 2022 yılına damgasını vurdu. Erkek ve Kadın Milli Takımlarımız'ın ardından Karışık Çiftler Milli Takımımız da 2023 Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı. Bu sonuçla Ay-Yıldızlı ekibimiz, ilk kez aynı yıl 3 kategoride de Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme başarısına ulaştı.

En son İskoçya'daki Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası Elemeleri'nde Dilşat Yıldız ve Bilal Ömer Çakır'dan oluşan Ay-Yıldızlı ekibimiz 4 biletten birini alarak 2023 vizesi aldı. Gruptan 5 maçta 4 galibiyetle 2. çıkan Türkiye Play-Off A Finali'nde Yeni Zelanda'yı 9-7 yenerken, finalde Avusturya'ya 9-3 kaybetti. Ancak B kademesi finalinde son 2 bilet şansını sürdürdü ve Finlandiya'yı 6-5 mağlup ederek, 2023 Dünya Şampiyonası biletini cebine koydu.



