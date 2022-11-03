Türk bürokratlar ve Macar diplomatlar dostluk maçı yaptı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda mücadele eden Trabzonspor ve Macaristan temsilcisi Ferencvaros’ın liderlik mücadelesi öncesinde, iki ülkenin diplomatları ve bürokratları dostluk maçı için yeşil sahaya indi. Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis kaptanlığında sahaya çıkan diplomatlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi üst düzey yöneticilerinden oluşan bürokratlarla halı saha maçı yaptı.





Macar-Türk dostluk maçı, Trabzonspor-Ferencvaros maçından hemen önce kentin Bahçecik mahallesinde bulunan Arena Futbol Sahası'nda gerçekleşti. İki ülkenin diplomatları ve bürokratları dostluk maçında eğlenceli anlar yaşayıp kıyasıya mücadele etti.

Macaristan takımının 6-4 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma sonunda, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis'e plaket verildi.

DHA







