Türk boksu dünya ikincisi!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) 2022 yılı faaliyet takviminin sona ermesi ile birlikte ülke sıralamasını yayınladı. IBA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2. sırada yer aldı. Puanlamada; Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, Dünya Erkek ve Kadın Şampiyonaları, Avrupa, Afrika, Asya, Amerika Kıta Şampiyonaları ve WBT Silver Belt Turnuvası ele alınarak yapılan sıralamada Türkiye, ülke sıralamasında 31 bin 650 puan toplayarak ABD'nin arkasından 2'nciliğe yerleşti.

Açıklamada ayrıca, sıkletlerin dünya sıralamasına yer verildi;

Kadınlarda 6 sporcumuz, erkeklerde sadece 1 isim ilk 3'te yer aldı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli 66kg'da, Olimpiyat 2.'si, Dünya ve Avrupa şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu 50kg'da, Dünya şampiyonu Hatice Akbaş 54kg'da dünyanın zirvesine yerleşti. Dünya şampiyonları Ayşe Çağrır (48kg) ve Şennur Demir (+81kg) 2., Elif Güneri (81kg) 3. sırada yer aldı. Erkeklerde ise Dünya ikincisi Kerem Özmen 63,5kg'da sıralamada 2. oldu.