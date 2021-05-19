Türk boksör Serdar Avcı, nakavt ile dünya şampiyonu

35 yaşındaki Serdar Avcı, yarı ağır sıklette dünya şampiyonluğu için çıktığı 7 unvan maçının hepsini nakavt ile kazanan Gürcü rakibi Zaal Kvezereli ile Kiev'de karşı karşıya geldi. Avcı, 12 raunt üzerinden yapılan maçın 2'nci raundunun 50'nci saniyesinde rakibini devirdi. Kadıköy Boks Spor Kulübü sporcusu Avcı, Kvezereli'yi nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) maça hazırlık döneminde verdiği röportajda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kiev'de altın kemeri kazanarak salonda İstiklal Marşı'nı dinleteceğini ve Türk milletine çifte bayram yaşatacağını söyleyen Serdar Avcı, hedefini gerçekleştirdiği için büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

DHA