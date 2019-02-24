Batuhan Özdemir / Antalya

Bu yıl ikincisi düzenlenen Tour of Antalya Powered by AKRA'da şampiyon Leopard Pro Cycling takımından Szymon Rekita olurken, Türk sporcular ise performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı.

21 ülkeden 28 takımın yer aldığı Tour of Antalya'da; Salcano Sakarya, Torku Konya Şekerspor, Fiberli Antalyaspor ve Bisiklet Sporunu Kalkındırma Kulübü olmak üzere 4 Türk takımı ve 21 Türk bisikletçi yer alıyordu.

İlk gün koşulan Köprülü Kanyon - Antalya etabında 2 sporcu zaman limitinin dışında kaldı veya etabı tamamlayamadı. İkinci gün herhangi bir fire verilmedi ancak, turun kraliçe etabı olarak gösterilen Perge - Termessos ayağı Türk bisikletçileri tam anlamıyla perişan etti. Etaba başlayan 19 Türk sporcudan 3'ü parkuru bile tamamlayamazken, 15'i ise çizgiyi ilk geçen Rekita'dan en az 14 dakika sonra bitiş noktasına ulaşarak izin verilen zaman limitini aştı. Sonuç olarak yarışın ilk günü start alan 21 Türk bisikletçiden, son etabı yalnızca 4'ü görebildi.

Son etapta start alan isimler:

Ahmet Örken (Salcano Sakarya)

Oğuzhan Tiryaki (Salcano Sakarya)

Yunus Emre Yılmaz (Bisiklet Sporunu Kalkındırma Kulübü)

Abdülkadir Kelleci (Bisiklet Sporunu Kalkındırma Kulübü)

Torku Konya Şekerspor ve Fiberli Antalyaspor'un ise son günde yarışacak hiç Türk sporcusu kalmadı.

Kalan Türk sporcuların genel klasman dereceleri

168 sporcuyla başlayan Tour of Antalya'nın son gün etabını toplamda 119 sporcu tamamladı. 500 km'lik yarışın ardından genel klasmanda yer alan Türk sporcuların dereceleri şu şekilde:

1 - Szymon REKITA (Leopard Pro Cycling) 11:34:09

65 - Ahmet ÖRKEN (Salcano) +3:56

72 - Yunus Emre YILMAZ (BSKK) +4:50

76 - Oğuzhan TİRYAKİ (Salcano) +5:21

119 Abdülkadir KELLECİ (BSSK) + 15:39

Yarış dışı kalan Türk sporcuların zamanlı listesi

1.Etap / Köprülü Kanyon - Antalya (141 Km)

OTL - Muhammed SELÇUK (Torku) +35:35

DNF - Emin KOÇAN (Bisiklet Sporunu Kalkındırma Kulübü)

1.Etap / Perge - Termessos (91,8 Km - Tırmanış)

OTL - İzzet İÇEN (Fiberli Antalyaspor) +14:31

OTL - Ahmet ÖRENCİK (Torku)

OTL - Batuhan ÖZGÜR (Torku)

OTL - Halil DİLEK (Torku)

OTL - Enes AY (Salcano)

OTL - Süleyman URCU (BSKK)

OTL - Onur BALKAN (Salcano Sakarya)

OTL - Cebrail ŞEKER (BSKK)

OTL - Muhammed UGUZ (Torku)

OTL - Fethi ACAR (Torku)

OTL - Muhammed ATALAY (Salcano)

OTL - Ahmet AKDİLEK (Salcano) +19:27

DNF - Soner AKBAŞ (Fiberli)

DNF - Kemal KÜÇÜKBAY (BSSK)

DNF - Canday ÜZGÜN (Fiberli)