Kasım ayında AEK kulübünden gelen teklifle takımın başına geçen ve sadece iki ayda yapılan beş maçlık periyotta takımın aldığı sonuçlarla adından söz ettiriyor Yunus Öçal. Fanatik ekibi olarak Türk antrenör ile iletişime geçerek transferinin detaylarını ve Yunanistan'daki yaşamını sorduk.





Sezon başında Türk Hava Yolları takımının yardımcı antrenörlüğünü yapmaya devam ederken Kasım ayında Yunanistan'ın AEK kulübünden aldığı teklifle kariyerine başantrenör olarak devam eden Yunus Öçal, takımıyla çıktığı beş maçta beş galibiyet ile göz dolduruyor.

Eczacıbaşı ve Türk Hava Yolları'nda yer aldı

Eczacıbaşı ve Türk Hava Yolları kulüplerinde yer alan Yunus Öçal'ın iki Dünya Kulüpler Şampiyonası, bir CEV Şampiyonlar Ligi, bir CEV Kupası, üç Sultanlar Ligi, üç Türkiye Kupası, iki Şampiyonlar Kupası ve iki Balkan Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Türk başantrenörün şimdiki hedefi ise AEK takımı ile başarılar kazanmak.

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nden mezun olan Yunus Öçal, Eczacıbaşı ve Türk Hava Yolları'nda çalışmasının yanında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da çeşitli görevlerde bulundu.

Yunanistan Kadınlar A1 Ligi takımlarından AEK takımının başantrenörü

Yunanistan macerası eski kulübü Türk Hava Yolları'nda beraber çalıştığı Marcello Abbondanza'nın Yunanistan Milli Takımı'nı çalıştırması ile başlıyor. 20 Mayıs'tan beri Yunanistan Milli Takımı'nın da yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Türk antrenöre AEK kulübünün sizi başantrenör olarak düşünmesini sorduğumda Marcello Abbondanza'nın bu süreçte ön ayak olduğunu dile getiriyor.

Türk Hava Yolları'nda sezona başlayan Öçal, AEK takımının başkanından gelen telefon ile transfer sürecinin başladığını belirtiyor. Süreci nasıl yöneteceğini düşündükten sonra kararını verip kariyerine Yunanistan'da devam etmeye karar veriyor.

2018 yılından beri Türk Hava Yolları'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Öçal, Kasım ayında AEK takımının başantrenörlüğünü üstlenmeye başladı. Henüz 2 aydır takımın başında yer alıyor.

Yunus Öçal’dan sonra AEK’nın maç sonuçları :

AEK Athens 3 : 1 Panathinaikos

ASP Thetis 2 : 3 AEK Athens

AEK Athens 3 : 0 AO Aigaleo

Ilisiakos 0 : 3 AEK Athens

AEK Athens 3 : 2 AO Markopoulo

Alınan beş maçlık galibiyet sonrası hedeflerinin 7 Ocak'ta oynayacakları Paok mücadelesi olduğunu söyleyen Öçal, kulüplerinin Türkiye'deki kulüpler gibi olduğunu ve çok farklı branşlarda mücadele ettiğini de ifade etti.

"Takım 2-3 antrenman sonrası değişti"

AEK kulübünün çok köklü bir kulüp olduğunu da sözlerine ekleyen Türk antrenör, amacının takımı ile Avrupa'da başarılar kazanmak olduğunu ifade etti. Takımın başına geçtikten sonra her gün video koyup, takım ile toplantı yapmaya başlayarak, oyuncuların kendilerini izleyerek, özgüven kazanmasını sağladığını belirtiyor.

İki-üç antrenman sonrası takımda değişimlerin görüldüğünü söylüyor Öçal. Bireysel yetenekli oyuncuların takımında yer aldığını söyleyen başantrenör kulübün kendisinden önceki hoca ile memnuniyetsizliği sebebiyle ayrılığın oluştuğunu da sözlerine ekliyor.

"Türkiye voleybolda çok ileride"

Yunanistan'daki yaşamın Türkiye ile çok benzer olduğunu ve kültürel olarak da farkın olmadığını ifade eden Öçal, gelecek sezon için yanında Türk antrenörlerinde bulunmasını istediğini söyledi. Yunanistan'da görev almaya başladıktan sonra voleybolun Türkiye'de bir çok anlamda ileride olduğunu dile getiren Yunus Öçal, Yunanistan'daki voleybol için ise "Burası daha geriden takip ediyor" diyor.

Aynı zamanda eşinin de hamilelik süreci geçirdiğini öğrendiğimiz Öçal'a Fanatik'e vakit ayırdığı için teşekkür ediyor, Yunanistan'daki kariyerinde de başarılar diliyoruz. (Hatice Merve Mutlu - Fanatik.com.tr)