Türk atletlerden İstanbul Cup’ta 5 madalya

İstanbul Cup Salon Atletizm Yarışmaları’nda Türk sporcular 5 madalya kazandı. Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen ve 27 ülkeden 138 atletin 12 branşta ter döktüğü organizasyonda, erkekler 60 metrede Emre Zafer Barnes 6.65’lik derecesiyle birinci oldu ve altın madalya kazandı. Aynı kategoride Umut Uysal ise 6.69 ile ikinci sırada yer alarak gümüş madalya aldı. Bu yarışta Kayhan Özer 6.90 ile yedinci ve Ertan Özkan 6.92’lik derecesiyle sekizinci sırada kaldı.

60 metre engelli yarışında Mikdat Sevler 7.80 ile altın madalyanın sahibi oldu. Furkan Aktaş 8.01’lik derecesiyle bronz madalya alırken, Atakan Güneş 8.32 ile altıncı olabildi.

400 metrede Batuhan Altıntaş 47.40’lık derecesiyle üçüncülüğü elde etti ve bronz madalyanın sahibi oldu. Oğuz Akgül 47.67 ile beşinci, Mahsum Korkmaz 48.64’lük derecesiyle dokuzuncu ve Akın Özyürek 49.04 ile 10. sırada yer aldı.

800 metrede Mehmet Çelik 1.51.38 ile yedinci, Murat Yalçınkaya 1.51.69’luk derecesiyle sekizinci, Abdurrahman Gediklioğlu da 1.52.77 ile 12. oldu. Uzun atlamada Muammer Demir 7,35 metre ile yedinci, Hüseyin Ocak 7,23 ile sekizinci, Yiğit Yeşilçiçek de 6,99 ile dokuzuncu sırada kaldı.

Erkekler gülle atmada Murat Gündüz 17,25 metre ile 9’uncu oldu.

Rakibini engellemeye çalışan Rahime Tekin diskalifiye edildi

Kadınlarda 1500 metre yarışlarında mücadele veren Rahime Tekin, diskalifiye edildi. Yarışın iki turunu önde götüren Rahime Tekin, 80 metrelik bölümde arkasında Arnavut atlet Luiza Gega’yı engellemeye çalıştı. Yarış sırasında Rahime Tekin’e bu nedenle tepki gösteren Gega, mücadele sonunda da bunu sürdürdü. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da sahaya inerek Rahime Tekin’e tepki gösterdi. Çintimar, yarışta birinci olan Gega’yı teselli etti.

Kadınlar 1500 metrede Fatma Arık 4.26.97 ile beşinci olurken, Damla Çelik 4.32.52’lik derecesiyle yedinci oldu. 60 metrede Türk atletlerden Mizgin Ay 7.44 ile dördüncü ve Simay Çiftçi 7.64’lük derecesiyle yedinci sırada kaldı.

400 metrede Emel Şanlı Kırçın 54.53 ile altıncı, Zehra Oral 56.87 ile 10. ve Zeynep Kuran 57.01’lik derecesiyle 11. ve son sırada yer aldı. 60 metre engellide Özge Soylu 8.41’lik derecesiyle altıncı, Şevval Ayaz 8.49 ile yedinci, Beyzanur Yavuz 9.06 ile 12’nci sırada kaldı.

Üç adım atlamada Beyza Tilki 13,03 metreyle beşinci, Gizem Akgöz 12,65 metre ile yedinci ve Esra Yılmaz 12,55 metre ile sekizinci oldu. Yüksek atlamada Kadriye Aydın 1,78 metreyle dördüncü, Merve Menekşe 1,75 metreyle beşinci, Rümeysa Ökdem ve Buse Savaşkan 1,70 metrelik atlayışlarıyla altıncı sırayı aldı.