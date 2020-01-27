Türk atletizminde tarihi yarış

Tarihi yarışmada Türkiye atletizm tarihinde ilk kez aynı yarışma üç ayrı isim 5000 puan barajı aşmayı başardı. Büyüklerde Yunus Pehlevan 5179 puanla şampiyonluğa ulaşırken, U23’te rekor kırıp, zirvede yer alan İlkay Aydemir de 5122 puana ulaştı. Büyüklerde ikincilik kürsüsüne çıkan Ahmet Mustafa Yılmaz da 5014 puan çıkaran ve 5 bin barajını geçen 3. isim oldu.

Bayrak yarışında 2 rekor birden Salon Olimpik Deneme Yarışmaları’nda ise bayrak yarışında rekor geldi. Zehra Oral, Ezgi Kol, Helin Nur Cengiz ve Simay Özçiftçi’den oluşan ENKA’nın 4x200m bayrak takımı, 1:42.02 koşarak U18 ve U20 Türkiye rekorunu kırdı. Eski Türkiye rekoru: 1:44.64.